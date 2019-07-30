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Konya'da Suriyeli koca yılanı vurmak isterken kazara hamile eşini vurdu

Demirören Haber Ajansı
Konya'da Suriyeli koca yılanı vurmak isterken kazara hamile eşini vurdu

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 28 yaşındaki Suriye uyruklu Ali El Arid, çalıştığı çiftlikte yılanı öldürmek isterken tüfeğin kazara ateş almasıyla 6,5 aylık hamile eşi 21 yaşındaki Zeynep El Arid'i vurdu. Yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkiinde bir çiftlikte meydana geldi. Ali El Arid, ailesiyle birlikte yaklaşık 10 gün önce Hacı Murat K.’yi (28) ait çiftlikte çalışmaya başladı. Arid, bugün sabah saatlerinde bahçede kurdukları kapana yılanın sıkıştığını fark etti.

Tüfek kazara ateş aldı
Yılanı vurmak için eve girip, duvarda asılı olan av tüfeğini alan Arid, iddiaya göre yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar 6,5 aylık hamile eşi Zeynep El Arid'e isabet etti. 2 çocuk annesi Zeynep El Arid, kanlar içinde yere yığıldı. Ali El Arid, eşini otomobille Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşamını yitirdi
Tedaviye alınan Zeynep El Arid, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ali El Arid, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

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