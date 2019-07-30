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Baklavacıların tahliye kararı sonrası hamile kadın göz yaşları dökdü

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in tahliyesine karar verildi. Kararın ardından hamile kadın gözyaşı döktü.

Pendik’te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma”, “mala zarar verme” ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, şahısların tahliyesine karar verdi. Kararın ardından, 7 aylık hamile olan Ayfer Bahçıvan adliyede gözyaşı döktü.

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