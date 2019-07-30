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Amasya’nın tescilli 'çeyrek altın’ı: Çiçek Bamyası

Amasya’da üretilen coğrafi işaret tescilli 'Çiçek Bamyası' çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç kaybetmediğinden dolayı yöre halkı tarafından 'çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.

Yaz boyunca sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılması sonrası iç piyasanın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl il genelinde 5 bin 700 dekardan fazla alanda ekimi yapılıp 2 bin tonun üstünde üretimi sağlanan bamyanın bu yıl ki hasadının da yine verimli olması bekleniyor. Bamyanın üretiminin en fazla yapıldığı ilçelerinin önemli gelir kaynaklarının başında geldiğini belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "12 ay bozulmayan hatta bir yıl sonrasına kadar sarkabilen özelliği var. Üreticisinin her an, her gün satabileceği, tıpkı çeyrek altın gibi paraya çevirebileceği bir ürün” dedi. Öztürk, kurusunun kilosunu 150 liraya kadar fiyatlarda satıldığını belirterek ürünün bugünlerde ortalama 100 liradan alıcı bulduğunu söyledi. Eşiyle birlikte günün erken saatlerinden itibaren topladığı bamyanın hasadının zorlu olduğuna değinen Dereköy’den Dursun Arslan da “Bamyan varsa altının var derler” sözleriyle yöre halkının bu ürüne verdiği öneme işaret etti. Amasya 'Çiçek Bamyası', Amasya Valiliğinin himayelerinde sürdürülen çalışmalar sonucu geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaret tescili aldı. Vali Osman Varol’un talimatlarıyla hazırlanan Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde de 'Amasya Çiçek Bamyası’nın da aralarında olduğu ilin kritik öneme sahip stratejik ürünlerinin verimi ile kalitesinin artırılması ve pazarlama imkanlarının genişletilmesi amaçlanıyor. 


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