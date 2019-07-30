Milyonları vardı kulübede kuru ekmek yedi müdürün ilk ifadesi şaşırttı

Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Özel ekip para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobil güzergahındaki yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izleyerek olaya Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.

İlk etapta 4 zanlı tutuklandı: Yapılan bu tespitlerin ardından özel ekip operasyonlara başladı. Olaydan hemen sonra yapılan operasyonda polis zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K., Mehmet G., Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. yakaladı. Zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi bir süre sonra yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken Sercan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

200 kamera görüntüsü incelendi peş peşe baskınlar yapıldı: Gasp dedektifleri bu kişiler yakalandıktan sonra olayın asıl faili olan Burak Ekinci'yi yakalamak için baskınlarını hızlandırdı. Polis edindiği bilgiler doğrultusunda Burak Ekinci'ye akrabası Jale E. kardeşi Berkay E., Tolga Y. babası Hasan Y., Ayhan Ö. ve Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi.

Yurt dışına kaçamayınca tekrar Adana'ya döndü: Polis bu zanlıları takibe başladığında zanlı Burak E.'nin olaydan hemen sonra yurt dışına kaçmak için Mersin'e gittiğini ancak polis her tarafa Burak Ekinci'nin fotoğrafını verip görüldüğü yerde yakalanması talimatı verdiği için yurt dışına kaçamayınca Mersin'de saklanamayacağını düşünerek tekrar Adana'ya gelmek istedi. Bunun üzerine de Burak Ekinci'yi kuzeninin kocası Ayhan Ö. Mersin'den Adana'ya getirdi.

Milyonları vardı kulübede kuru ekmek yedi: Burak Ekinci Mersin'den gelince polisin baskısı yüzünden akrabaların ya da arkadaşlarının evine gitmeyip ormanlık alanda bir kulübede kaldı. Akrabaları yanına da gelemediği için milyonları olmasına rağmen kulübede kuru ekmek yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Ancak Burak Ekinci bu duruma dayanamayınca Menekşe Mahallesinde bir eve yerleşti. Polis kısa sürede bu durumu öğrenip buraya baskın yapınca Sarıçam ilçesinde arkadaşı Tolga Y.'nin babası Hasan Y.'nin evine yerleşti. Burak E. burada kalmaya başladı. Ancak polisin sürekli evlere baskın yapmasından dolayı burada da rahat olmadı.