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30 Haziran Türkiye Gündemi

30 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

AK Parti'de başkanlara karne çıkarılacak hepsi tek tek takip edilecek

AK Parti tarafından dijital ortamda kurulan yeni takip sistemi için veri girişine başlandı. AK Partili belediye başkanlarının vaatleri ve sürdürdükleri faaliyetlerinin adım adım takip edildiği sistemle başkanların karnesi çıkarılacak.

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada,"Akar, görüşmede Türkiye'nin ABD'den beklentisinin, terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini tamamen sonlandırması olduğunu ifade etti." denildi.

Bakan Murat Kurum’dan Salda Gölü mesajı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz." dedi.

AYM'nin kararına 1071 akademisyenden tepki

1071 akademisyen, terör propagandasına cezayı hak ihlali gören Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri imzaladı. Bildiride, AYM'nin kararını 'skandal' olarak nitelenirken, 'bu karar şehit ve gazilerimizin hatırasını zedelemiş, maşeri vicdanı yaralamıştır' denildi.

İran ve Rusya Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat yapacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Hüseyin Hanzade, İran ile Rusya'nın Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortak tatbikat düzenleyeceğini söyledi.

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti eleştirileri! Demirtaş tutuklanması benim sorumluluğum değil

Financial Times'tan Laura Pitel'e konuşan yeni partisi kurması muhtemel olan Davutoğlu, "AK Parti bir zamanlar adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğüne değer verirdi. Ancak son üç yılda gözlemlediğim kadarıyla hayatımız boyunca saygı duyduğumuz bu temel değerler göz ardı ediliyor" dedi.

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