GÜNCEL

Konya'da silah fabrikasında yangın büyük paniğe neden oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimi yapılan silah fabrikasının çatısında yangın çıktı. Mühimmatın da bulunduğu fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ve 2 adet helikopter müdahale ediyor.

Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana binasının çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Antalya ve Burdur'dan helikopter sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.  

Bakan Kurum: "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'ndeki silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı. Bakan Kurum, "İtfaiye ekiplerimiz yoğun bir gayretle yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca helikopterle de alevlere müdahale ediliyor. Konyamıza, Huğlu'muza büyük geçmiş olsun'' dedi 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk arısı İngiltere’yi alarma geçirdi
Türk arısı İngiltere’yi alarma geçirdi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Türk yüzücüler Kuzey Kanalı'nı yüzerek tarihe geçti!
Türk yüzücüler Kuzey Kanalı'nı yüzerek tarihe geçti!
Bunu da yaptı! İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
Bunu da yaptı! İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yardım için ırmağa koştular gördükleriyle şok oldular
Yardım için ırmağa koştular gördükleriyle şok oldular
Konya Beyşehir'de silah fabrikasında yangın
Konya Beyşehir'de silah fabrikasında yangın
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra yayına bağlanınca bakın ne yaptı
Metin Yıldız, sevgilisi Gözde Kayra yayına bağlanınca bakın ne yaptı
Turistleri Mardin'e çekiyor! Tam 1500 yıllık ve 3 bin kişilik toplu mezar var
Turistleri Mardin'e çekiyor! Tam 1500 yıllık ve 3 bin kişilik toplu mezar var
Oğuz Haksever kimdir aslen nereli NTV'deki Erdoğan Yassıada gafı neydi?
Oğuz Haksever kimdir aslen nereli NTV'deki Erdoğan Yassıada gafı neydi?
İmamoğlu metrobüs ile ilgili sorulara cevap verdi
İmamoğlu metrobüs ile ilgili sorulara cevap verdi
2019 yerel seçim ücretleri hangi bankaya yatacak, ödeme ne zaman?
2019 yerel seçim ücretleri hangi bankaya yatacak, ödeme ne zaman?