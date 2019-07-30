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Bilecik'te apartmandan kopan cam kaplama kadının üzerine böyle düştü

Bilecik'te bir apartmanın dışına yapılan cam kaplamanın parçası, yolda yürüyen bir kadının üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansa hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 2 kızı ve bir torunu ile birlikte yürüyen Aynur Göksu'nun (54) üzerine, 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki cam kaplama düştü. Kanlar içinde yere düşen kadına çevredeki esnaf ilk müdahaleyi yaparken, yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yere düşen 1 metre boyundaki cam kaplama kırılmazken, kadının yanındakiler şans eseri olayı yara almadan atlattı. 
Öte yandan binaya yapılan dış cephe kaplaması sonrası güzel görünmesi için cam kaplama yapıldığı öğrenildi. Binanın alt katında ve yanında bulunan esnaflar diğer cam kaplamaların da düşmesinden korkarken, bir an önce bu duruma çözüm bulunmasını istedi. 

"Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi" 

Binanın altında bulunan dükkanda çalışan Burak Aksu, "Ben çıktığımda cam, arabanın yanında yaslı bir şekilde duruyordu. Kadın da yerde yatıyordu. Ambulansı aradık, 5-10 dakika içinde geldi. Hastayı hastaneye gönderdik. Kadın baygın yatıyordu" dedi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın yaşandığı alanda geniş çaplı inceleme yaptı. 

Olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadının üzerine cam kaplamanın düşmesi ve çevredeki vatandaşların olay yerine koşması yer alıyor. 

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