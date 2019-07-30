Maganda dehşetinin son kurbanı o anları anlattı

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Karadağ Yaylası’nda önceki gün saat 14.00 sıralarında babası ve amcası ile birlikte yaylada bir evin dış cephe kaplamasını yapan 18 yaşındaki Ali Kuleyin’in başına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. İlk önce kurşun olduğunu anlamayan genç, elini başına götürdüğünde kan geldiğini anlayınca ailesine haber verdi. Ailesi tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırılan gence isabet eden yorgun mermi başarılı bir operasyonla saplandığı yerden çıkartıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kuleyin’in başına isabet eden merminin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderildi.

Yaşadığı o anları anlatan 18 yaşındaki Ali Kuleyin, “Babam ve amcamla birlikte yaylada çalışıyorduk. Kafama bir şey isabet etti. Eğildim elime başıma attığımda kan geldiğini fark ettim. Arabaya binerek hastaneye gittik. Kurşunu çıkardılar şuanda iyiyim. Ben ilk başta çekiçle vurdular sandım. Kafama dokunduğumda kurşun olduğunu hissettim. Hastaneye geldiğimde bilincim yerindeydi. Hiç kimse üzülmesin diye hep şen şakrak hareketler yaptım. Kurşunu çıkardıktan sonra taburcu ettiler” dedi.