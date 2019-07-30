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Baklavacı kardeşlere tahliye! Saldırıya uğrayan hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

Baklavacı kardeşlere tahliye! Saldırıya uğrayan hamile kadın gözyaşlarına boğuldu

İSTANBUL Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran Seydioğlu Baklava'nın sahiplerine tahliye kararını duyan hamile kadın gözyaşlarını tutamadı.

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek dikiz aynasını kıran ve kaputunu teklemeyen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. 

Hakkını helal etmedi

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti. Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi.

Gözyaşlarına boğuldu

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak. Kararı duyan ve 7 aylık hamilen Ayfer Bahçıvan, adliyede gözyaşlarını tutamadı.

Ne olmuştu?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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