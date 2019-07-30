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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Suriyeli göçmen uyarısı! Son gün 26 Ağustos

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Suriyeli göçmen uyarısı! Son gün 26 Ağustos

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 26 Ağustos tarihinden itibaren göçmenleri kayıt dışı çalıştırılan işverenlere çok büyük yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Ali Yerlikaya, "Kimsenin sığınmacıları sömürmesine müsaade etmeyeceğiz. Suistimal içerisine giren işverenler çok büyük cezalar alabilir" dedi.

Yerlikaya şehrin en önemli sorunlarından birisinin düzensiz göç ve kayıt dışı istihdam olduğunu söyledi.

Suriyeli sayısı 3 milyon 634 bin civarında

Türkiye genelinde kayıtlı Suriyeli sayısını açıklayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

Ülke genelinde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin sayısı 3 milyon 634 bin civarında. İstanbul'da 527 bin ikamet izinli, 3 bin uluslararası koruma, 547 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. İlgili kurumlar ve Suriyeli STK'larla birlikte çalışma yaptık. Bir yol haritası ortaya çıktı. Türkçe, İngilizce ve Arapça bir metin hazırlandı.

"Gelişlerin önüne geçeceğiz"

Yerlikaya, "İstanbul gözde bir ilimiz olarak düzensiz göçmenlerin ilgilisini çekiyor. Suriyeli sığınmacılarla ilgili büyük bir hareketlilik olduğunu gördük. Örneğin şahıs Konya'ya, Samsun'a, Gaziantep'e, Hatay'a kayıtlı ama İstanbul'a gelmiş. İstanbul'da pilot çalışma olmak üzere düzensiz göçe yani pasaportsuz tacirler vasıtasıyla bu şehre gelişlerin önüne geçeceğiz" diye konuştu.

İş yerlerini sert şekilde uyardı

"547 bin sığınmacıdan kayıtsız çalışanların sayısı 100 binden fazla" diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kimsenin bu sığınmacıları sömürmesine müsaade etmeyeceğiz. Suistimal içerisine giren işverenler çok büyük cezalar alabilir. Sigortasız çalıştırıldığını tespit edersek 26 Ağustos tarihine kadar çok büyük yaptırımlar gelecek. İş yerlerine bu konuda uyarılarda buluyoruz. 25 Ağustos'a kadar uyaracağız. Ancak 26 Ağustos günü bu iş yerlerine cezalar keseceğiz. Bu konuda şu anda rehberlik yapıyoruz. Şu ana kadar 6 bin iş yerini uyardık. Bayram öncesi 45 bin hedefimiz var. 50 bin işverene bizzat giderek tebliğ, rehberlik hizmeti veriliyor.

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