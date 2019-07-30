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İHH Kurban bağışı 2019 fiyatı kaç para oldu?

İHH Kurban bağışı 2019 fiyatı kaç para oldu?

2019 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu bayramda İHH kurban bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte İHH kurban bağışı bağışı 2019 fiyatı.

Kurban bayramı 2019 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos pazar günü başlayacak. Peki bu bayramda İHH kurban bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte İHH kurban bağışı bağışı 2019 fiyatı.

İHH Kurban bağışı 2019 fiyatı
İnsani Yardım Vakfı İHH bu sene kurban bağış rakamını 850 TL olarak açıkladı. İHH'de bağışçılar kurbanın hangi ülkede kesileceğini de belirleyebiliyor. 

BORCU OLANLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ: Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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