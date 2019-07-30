Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kendisini şirkete başkan olarak atadı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin belediye başkanlarına daha önce yaptığı ‘atamalarda liyakatlı davranın' uyarısı lafta kaldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıktı.

CHP'li belediyelerde yapılan atamalarda liyakat yerine akrabalık ve yakınlık ilişkileri ön plana çıktı. İzmir, Aydın gibi illerden bu tarz haberler gelirken son örnek Hatay’da yaşandı.

Başkan kendisiyle birlikte aile boyu atama yaptı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini belediyenin iştiraklerinden biri olan HATSU şirketine yönetim kurulu başkanlığına atadığı ortaya çıktı.

Savaş’ın kardeşi, Metin Savaş da HATSU’nun özel kalem müdürü yapıldı. Lütfü Savaş’ın diğer kardeşi Mehmet Savaş ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha şefi oldu.

Söz konusu bilgileri kişisel Twitter hesabından paylaşan gazeteci İsmail Saymaz şunları yazdı:

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kendisini belediyeye bağlı HATSU şirketinin yönetimi kurulu başkanı yaptı. Kardeşi Metin Savaş da HATSU’da özel kalem müdürü oldu.

Lütfü Savaş’ın diğer biraderi Mehmet Savaş ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünde saha şefi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) July 30, 2019

Bursa Büyükşehir Başkanı 8 şirkete başkan oldu AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise kendisini belediyeye bağlı 8 şirkete yönetim kurulu başkanı atadı. Aktaş her şirketten en az 1000 TL huzur hakkı adı altında maaş alıyor.

En çok gündeme gelen şehir İzmir oldu

31 Mart sonrası bu tarz haberlerle en çok gündeme gelen il İzmir oldu. İzmir'deki CHP'li bazı ilçelerin belediye başkanları icraatlarıyla büyük tepki aldı. İşçi kıyımı yapan başkanlar onların yerine eş, dost, akraba ve yandaşları getirdi.Bazı belediyelerde şirket yöneticiliği, özel kalem müdürlüğü, başkan yardımcılığı ve danışmanlık gibi birçok önemli göreve belediye başkanların yakınları atandı. İşte bu atamalardan bazıları:



Amca oğlu kıyağı

Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, AK Partili Bülent Soylu döneminde müdürlük yapan tüm isimleri görevden aldı. Soylu'nun özel kalem müdürlüğünü yapan Yavuz Selim Aktaş da görevden alındı. Belediyenin yeni özel kalem müdürü ise Başkan Kayalar'ın amcasının oğlunun eşi, eski belediye çalışanı Nuriye Kayalar oldu. Kayalar aynı zamanda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü yapıldı. Ayrıca Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü, CHP İlçe Başkanı Gizem Candan ise Belediye Personel A.Ş'nin Yönetim Kurul Başkanı oldu.

Yeğenlere müdürlük

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyenin 3 plajındaki tesislerin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi Derya Girgin'i getirdi. Erdoğan, ayrıca halasının kızı Yıldız Sedef'i de belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü yaptı. Mevcut muhasebe müdürünün de görevine son veren Erdoğan bu göreve de eşinin akrabası Handan Kalalı'yı yerleştirdi.



Meclis üyesinin eşi imar müdürü



Kemalpaşa'nın yeni Başkanı Rıdvan Karakayalı, seçimden sonra eski Başkan AK Partili Arif Uğurlu döneminde görev yapan birçok ismi görevden aldı. Seçimde kendisini destekleyen İP'nin Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer'i Spor Birimine koordinatör olarak atadı. İmar Müdürlüğü'ne ise, Belediyle Meclis Üyesi CHP'li Barış Uçar'ın eşi Fatma Nur Doğan Uçar'ı getirdi.



Kardeşini müdür yaptı



CHP'li Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 31 Mart'taki seçimlerde başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kardeşi Eralp Atay'i Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı. Bu karar vatandaşlar tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.



Hala eşi başdanışman



Menemen Belediyesi'ndeki akraba kıyağı ise 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Görevi Tahir Şahin'den devralan CHP'li Serdar Aksoy, halasının eşi olan eniştesi İrfan Aras'ı kendisine başdanışman yaptı. Eniştesine yaptığı kıyak bununla da kalmayan Aksoy, İrfan Aras'ın kızlarının eşleri olan Adil Acar'ı Spor Müdürlüğü'ne, Mehmet Cin'i ise Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirdi. Aksoy'un eşi Dilek Aksoy'un da belediyede 'eş başkan' gibi çalıştığı konuşuluyor.



Kuzeni sekreter oldu



Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel'in kuzeni Oya Ceritoğlu, belediyede sekreter olarak görevlendirildi.



İl başkanının arkadaşı yardımcı



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yakın arkadaşı olan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Belediye Başkan Yardımcılığı görevine yine Deniz Yücel'in yakın arkadaşı Serkan Kalmaz'ı getirdi.



Vekil kardeşine yardımcılık



Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kendi adaylığını destekleyen CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın kardeşi İbrahim Ulaş Polat'ı

yardımcılığına atadı.