Alinur Aktaş 50 bin lira maaş mı alıyor? Bursa Belediyesi'nin açıklaması olay

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin 8 şirketinde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve ayda 50 bin TL huzur hakkı parası aldığı öne sürülmüştü. Belediyeden bugün açıklama geldi.

Açıklamaya bakılacak olursa Alinur Aktaş hakkındaki iddiaların bir kısmı doğru bir kısmı gerçek değil. Doğru olan kısım Alinur Aktaş'ın kendini tüm belediye şirketlerine başkan olarak ataması. Doğru olmayan kısım ise huzur hakkı olarak 50 bin lira aldığı bölüm. Belediye açıklamasında huzur hakkının şirket başına 1000 lira olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

-"Şirketlerde huzur hakları 1.000 (Bin) TL’dir. Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı da Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı miktarda huzur hakkı almaktadır. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası da gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir."

Şirketlerde huzur hakkı bin lira. Haliyle Alinur Aktaş 8 şirketten toplam 8 bin lira alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

-Her Büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak çeşitli alanlarda faaliyet göstermek üzere şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir.



-Haberlerde iddia edildiği gibi şirket Yönetim Kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim Kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımız, meslek odaları temsilcilerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi de yer almaktadır.



Huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, yıllık kar payı

-Diğer taraftan; Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Türk Ticaret Kanunu’na göre, devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri kullanmaktadır.

Yine Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilmektedir. Ülkemizdeki tüm belediye şirketlerinde huzur hakkı uygulaması mevcuttur.