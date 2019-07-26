Figen Yüksekdağ'dan seçim yorumu! HDP'nin iradesi olmasaydı...

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ yargılandığı dava duruşmasında 23 Haziran seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı davanın 14'ncü duruşması Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda başladı.Yüksekdağ, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Yüksekdağ yaptığı savunmada, hakkında hazırlanan fezlekelere tepki gösterdi. Seçim sürecinde HDP'nin kritik bir rol oynadığını söyleyen Yüksekdağ, "HDP’nin, Kürtlerin, bu seçimde koyduğu irade olmasaydı, bu düzen aynı tas aynı hamam devam edecekti" dedi.

Halk direngenliğiyle rüzgarı tersine çevirmiştir

Yüksekdağ yaptığı savunmada, “Bizler siyasi iktidarın anti demokratik uygulamaları sonucunda,var olan hukuk kuralları hiçe sayılarak tutuklandık” dedi. Yerel seçim sonuçlarının ardından ortaya çıkan tablo hakkında konuşan Yüksekdağ şöyle devam etti: “Bizleri hapsederek tasfiye etmeye çalışanların siyaseti tasfiye olmuştur. Bizi halktan koparmaya çalışanların kendileri halktan kopmuştur. 31 Mart ve 23 haziran halkın birlikte uzun yıllar sonra yazdığı bir hikayedir. Rüzgar ne kadar sert eserse essin halk direngenliğiyle bu rüzgarı tersine çevirmiştir. HDP’nin, Kürtlerin, bu seçimde koyduğu irade olmasaydı, bu düzen aynı tas aynı hamam devam edecekti.”

HDP seçimlerde kritik rol oynadı

HDP’nin seçimlerde kritik rol oynadığının altını çizen Yüksekdağ şunları söyledi: “HDP sadece kendisi için değil, herkes için adalet talebiyle hareket etmiş ve hak yerini bulsun diye bu seçimlerde kritik rol oynamıştır. Bu ülkenin milliyetçiliği kimseye bırakmayan partisinin genel başkanı bize ‘Öcalan’ın mektubunun gereğini yerine getirmiyorsunuz, gaflet içerisindesiniz’ diyor. Bizi Öcalan’ın mesajını iletmekten yargılayanlar, bu kişilerle ilgili bir suç isnadında bulunamıyor.”