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Erdoğan açıkladı 2019 fındık taban fiyatı belli oldu

Erdoğan açıkladı 2019 fındık taban fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 2019 için fındık taban fiyatını açıkladı. Buna göre kabuklu fındık için taban fiyat 17 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama fındık fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

-Fındık üreticisine 8,5 milyar lira destekleme ödemesi yaptık. Fırsatçılar devreye girince TMO vasıtasıyla müdahale ettik, fiyatlar olması gereken seviyelere çıktı. Bu yıl yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat  17 lira, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16,5 lira.

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