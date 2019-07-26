Alman devi Bayer'e müjde! Rekor tazminat davasında indirime gidildi

Alman kimya ve ilaç şirketi Bayer'e, bir firmasında üretilen böcek ilacının kansere yol açtığı gerekçesiyle açılan 2 milyar 55 milyon dolarlık tazminat davası 87,7 milyon dolara düşürüldü.

ABD Kaliforniya Yüksek Mahkemesi hakimlerinden Winifred Smith, 55 milyon dolar olan jürinin tazminat öngörüsünü 17 milyon dolara ve 2 milyar dolar olan para cezası öngörüsünü de 69 milyon dolara düşürdü.

Mahkeme, Alman şirketi Bayer'in cezanın, söz konusu ilacı araştırmaların ve yetkililerin güvenli bulduğu nedeniyle tam olarak kaldırılma talebini reddetti.

Davacılar, verilen tazminatı resmen kabul etmek zorunda, eğer taraflar anlaşamazsa yargılanmanın yenilenmesi gerekebilecek.

Kaliforniyalı çift Alva ve Alberta Pilliod'ın davası, ABD'de Roundup ilacına karşı açılan 13 bin 400 davadan biri olmasıyla da dikkati çekiyor.

Roundup ilacı risk mi taşıyor?

Davacılar, Roundup ilacının sağlık ve çevresel riskler oluşturduğunu savunurken, Bayer’in bu davaların üçünde tazminat ödemesi öngörülmesi dikkati çekmişti.

Kasten yapılıyor iddiası

Davacılar, Monsanto'nun glifosat’ın kanserojen olduğu bilgisini gizlemek için kasten bilimi, yetkilileri ve medyayı manipüle ettiğini iddia ediyor.

İtiraz edildi ama değeri düştü

ABD’li tarım şirketi Monsanto şirketinini geçen yıl 63 milyar dolara satın alan Bayer AG, Monsanto’nun yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddialarını kabul etmeyerek davalara itiraz ediyor. Bu davalar yüzünden Bayer’in hisse senetleri değer kaybetmiş, şirketin piyasa değeri erimişti.

12 bin kişiyi işten çıkaracaktı

Bayer AG, geçen yılın sonunda, yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını ve hayvan sağlığı bölümünü satacağını duyurmuştu.