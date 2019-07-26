Beşiktaş Jordan Theodore'u kadrosuna kattığını duyurdu

Beşiktaş Sompo Sigorta, 29 yaşındaki Amerikalı profesyonel basketbolcu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

2019-2020 basketbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oyun kurucu pozisyonuna başarılı basketbolcu Jordan Theodore'u transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi AEK'nın forması giydi. ABD'li basketbolcu, AEK ile 20 lig maçında 8.6 sayı, 3.9 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.4 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Jordan Theodore Türkiye'de ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin BŞB ve Banvit'te forma giydi.