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Hakkari Çukurca'da son dakika şehit haberi kaçan PKK'lılar vuruldu

Hakkari Çukurca'da son dakika şehit haberi kaçan PKK'lılar vuruldu

HAKKARİ 'nin Çukurca ilçesinden bir son dakika şehit haberi geldi. Çukurca'da yürütülen operasyonda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

HAKKARİ 'de güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda son dakika acı haber geldi. Çukurca'da PKK'lıların saldırı sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Saldırı sonrası kaçan 3 PKK'lı Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

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