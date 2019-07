Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti için iki cümlelik bomba açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda S400'ler, Merkez Bankası faiz kararı ve yeni parti girişimine ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında en dikkat çeken kısım Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi eski AK Partili isimlerin parti kurma girişimleri oldu. "Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenler oldu" diyen Erdoğan yeni parti kuranlarla ilgili şunu söyledi:

- Birileri parti kuruyormuş. Kafanıza takmayın ihanetin bedeline ağır ödeceklerdir.

AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Erdoğan'ın gündeminde Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı da var. Erdoğan indirimi yeterli bulmadı ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Ne oldu faiz indi battık mı?

Erdoğan şunları söyledi:

-Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Faiz indirimi oranı yeterli değil yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gelmeli. Hayati karar. Ekonomi canlanacak. Enflasyon düşer. Faiz düştükçe enflasyon düşer. Diğerleri yan unsurlardır. Faiz rahatsızlığımı eski başkana duyuramadık. Faizinde enflasyonun da nasıl düştüğünü göreceğiz. Gelişmeler yılın ikinci yarısında enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi gösteriyor.

S400'LER VE ABD YAPTIRIMLARI -S-400 ve F-35 olası yaptırım meselesi ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 konusundaki hiç bir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum. Hiçbir yaptırım bizim güvenliğimizi garantisi altına almamızı engelleyemez. Terör koridorunu paramparça etmede kararlıyız. Kandil diye bir meselemiz kalmayacak.

'Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'

Yerel seçimlerde alınan sonuçlara ilişkin de konuşan Erdoğan, partililere yeni dönemin sinyallerin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:



-Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

Hırsları yüzünden yolunu kaybedenler

-Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik.

AK Parti'nin siyaset mayası da insan mayası da sağlamdır. Hep birlikte inşa ettiğimiz bu parti, önümüzdeki çeyrek, yarım asırda da ülkemize ve milletimize hizmet edecektir.

Gönüllerini alın sıkıntılarını çözün

Her müessese gibi siyaset ve partiler de insanla var olur, insanla yürür. Öncelikle AK Parti'nin kuruluşundan beri bu davaya emek vermiş hasbi ve harbi şekilde koşturmuş her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum.