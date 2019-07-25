Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de Selahaddin Menteş'in yemin törenine katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Yargı başkan ve üyeleri, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.