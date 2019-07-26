Melih Gökçek Mansur Yavaş'a çakayım derken dalga konusu oldu

Sosyal medyayı etkin kullanan Melih Gökçek, bu kez yaptığı hatayla Twitter'da konuşuluyor. Gökçek Mansur Yavaş'a çakayım derken öyle bir hata yaptı ki, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

Gökçek, 21 Ağustos 2017 yılında paylaşılan bir gönderiyi alıntılayarak, yeniymiş gibi yorumladı. Gökçek, söz konusu paylaşımla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirmeye kalktı.

Umarım Mansur Yavaş'a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır

2017 yılında atılan, "Eskiden Melih Gökçek ve iş yaptırdığı şirketler hassastı. Şimdilerde en yoğun saatlerde yollar kesilir, yol tamiratları haftalar sürer oldu" şeklindeki bir paylaşıma Gökçek, "Umarım Mansur Yavaş'a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır" diye yorum yaptı.

Farkında olmadan kendisine çaktı

Tweet'in atıldığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Gökçek, böylece farkında olmadan kendi yönetimine çakmış oldu.

Twitter'da TT listesine girdi

Gökçek'in paylaşımının altı yorum yağmuruna tutulurken, sosyal medya kullanıcıları Gökçek ile dalga geçti. Gökçek'in ismi Twitter'da TT listesine girdi.

İşte Gökçek'in alay konusu olan o paylaşımı: