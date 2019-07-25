Alinur Aktaş olayının aslı astarı var mı? Bursa Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddia

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın belediyenin tüm şirketlerine yönetim kurulu başkanı olduğu ve 50 bin liraya yakın huzur hakkı aldığı iddiası gündeme düştü. Alinur Aktaş'ın olayın aslına dair açıklama yapması bekleniyor.

İzmir’in CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın meclis kararıyla kendisini belediye şirketine maaşlı müdür olarak atamasının yankıları sürerken benzer bir haber de Bursa'dan geldi. Alinur Aktaş'ın başkanlık makamının dışında büyükşehir belediyesine ait 10 şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu söyleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan 10 şirket şunlar; BURULAŞ, BURFAŞ, BİNTED, BUSKİ, BURBAK, BURKENT, JEOTERMAL, BESAŞ, TARIM A.Ş. ve KÜLTÜR A.Ş.

Alinur Aktaş'ın işin aslını açıklaması bekleniyor

Sözcü Gazetesi'nin gündeme getirdiği iddiaya ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın açıklama yapması bekleniyor. Şu ana kadar başkandan işin gerçeğine ilişkin bir kamuoyu bilgilendirmesi gelmedi.

Başkanvekilleri

Belediye şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekillikleri ise şöyle:

BURULAŞ Başkanvekili Bülent Kandemir,

BURFAŞ Başkanvekili Gülten Doğrul

BURKENT Başkanvekili Hüseyin Ömer Aybar (AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi)

BESAŞ başkanvekili Mustafa Bektaş (AK Parti milletvekili aday adayı)

Tarım A.Ş. başkanvekili Ercan Barutçuoğlu (AK Parti meclis üyesi)

Huzur hakkı parası

Büyükşehir iştiraki olan şirketlerde aylık huzur hakkı ücreti, başkan, başkanvekili ve yönetim kurulu üyeleri için 3 ila 10 bin lira arasında değişiyor.