Fenerbahçe Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, bonservisi Sevilla'da olan eski oyuncusu Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, stoperdeki açığını Simon Kjaer'le kapattı.

Fenerbahçe, eşi ve ailesiyle uzun süredir İstanbul’da tatilde olan Kjaer ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın belli prosedürlere kaldığını bildirildi.

Maddi detaylar ise henüz açıklanmadı

A Spor'da yer alan habere göre Sevilla'yla 2021'e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoperin Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili maddi detaylar ise henüz açıklanmadı.