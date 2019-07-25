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Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı! Burhan Kuzu gitse ceketini de kaptırırdı

Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı! Burhan Kuzu gitse ceketini de kaptırırdı

Dün Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüydü. Profesör Burhan Kuzu öyle bir twit attı ki ortalık birbirine girdi. Özgür Mumcu bu twite 'Sen gitsen ceketini de kaptırırdın' deyince tartışmada tansiyon yükseldi.

TÜRKİYE’nin bağımsızlığını tescillettiği anlaşma olarak bilinen Lozan'ın yıldönümünde twitter alemi birbirine girdi. Lozan antlaşmasını zafer değil hezimet olarak niteleyen Profesör Burhan Kuzu kavganın fitilini ateşleyen şu mesajı attı: 

Sözde profa cevap
Tarihçi yazar Sinan Meydan, Burhan Kuzu'nun bu mesajına ilk yanıt veren isim oldu. Meydan, sözde proflara cevap deyip şunları yazdı:

Sen gitsen ceketi bile kaptırırdın
Burhan Kuzu'ya Özgür Mumcu'dan gelen cevapta daha ağır ifadeler olunca kavga kızıştı. Mumcu şunu yazdı:
-Birinci Balkan Harbi, İkinci Balkan Harbi, Cihan Harbi, İstiklal Harbi. Senelerce sayısız cephede savaşmış, döneminin en yüksek askeri ve siyasi zekalarına Burhan Kuzu itiraz ediyor. Sen Lozan’a gitsen sırtındaki ceketi bile kaptıracak adamsın. Ne haddine!

Burhan Kuzu'nun yanıtı da yüksek perdeden oldu

Kadri Gürsel de dahil oldu
Gazeteci Kadri Gürsel'in attığı twit Burhan Kuzu'yu hayli kızdırdı. Kuzu verdiği cevapta vites yükseltti ve laflarını ağırlaştırdı.

Tartışmaya son olarak Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan dahil oldu Burhan Kuzu'ya 'ayıp oluyor' diye mesaj attı. 

Burhan Kuzu geri adım attı
En kallavi isimlerin dahil olduğu yoğun Lozan kavgası sonrasında Burhan Kuzu'dan gelen son mesajda 'linç edildim' ifadesi öne çıktı. Kuzu 'geri adım' olarak yorumlanan mesajında şunları yazdı:

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