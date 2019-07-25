Lozan anlaşması kavgası twitteri yıktı! Burhan Kuzu gitse ceketini de kaptırırdı

Dün Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümüydü. Profesör Burhan Kuzu öyle bir twit attı ki ortalık birbirine girdi. Özgür Mumcu bu twite 'Sen gitsen ceketini de kaptırırdın' deyince tartışmada tansiyon yükseldi.

TÜRKİYE’nin bağımsızlığını tescillettiği anlaşma olarak bilinen Lozan'ın yıldönümünde twitter alemi birbirine girdi. Lozan antlaşmasını zafer değil hezimet olarak niteleyen Profesör Burhan Kuzu kavganın fitilini ateşleyen şu mesajı attı:

Bugün 24 Temmuz. Lozan’ın 96.yıl dönümü. Cephede tarihte örneğine pek az rastlanılan, destansı bir başarıyla sonuçlanmış İstiklal mücadelemizi, masada Lozan ile taçlandıramadık. 96 yıl önce bugün, hakkımız olan birçok toprağı İsmet İnönü sayesinde masada bıraktık. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 23, 2019

Sözde profa cevap

Tarihçi yazar Sinan Meydan, Burhan Kuzu'nun bu mesajına ilk yanıt veren isim oldu. Meydan, sözde proflara cevap deyip şunları yazdı:

Sözde gazeteciye cevap :Senin gazeteciliğinin kalitesi yazdığın gazeteden belli.Siz sizin dışınızdaki görüşlere mutlak tahammülsüzsünüz.O yazdığın hususların ilk temelleri Lozanda atıldı.İşte orada yapılan yanlışlar daha sonra tüm o yerlerin kaybına sebep oldu.Sözde tarihçi! — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 25, 2019

Sen gitsen ceketi bile kaptırırdın

Burhan Kuzu'ya Özgür Mumcu'dan gelen cevapta daha ağır ifadeler olunca kavga kızıştı. Mumcu şunu yazdı:

-Birinci Balkan Harbi, İkinci Balkan Harbi, Cihan Harbi, İstiklal Harbi. Senelerce sayısız cephede savaşmış, döneminin en yüksek askeri ve siyasi zekalarına Burhan Kuzu itiraz ediyor. Sen Lozan’a gitsen sırtındaki ceketi bile kaptıracak adamsın. Ne haddine!

Burhan Kuzu'nun yanıtı da yüksek perdeden oldu

Senin aklın beni tartmaya yetmez .Hakareti maharet zannediyorsunuz.Bu tavrınız solun iflah olmaz hastalığıdır.Sen ne anlarsın bu işlerden.Kendi işine bak gerçek cahil. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) July 25, 2019

Kadri Gürsel de dahil oldu

Gazeteci Kadri Gürsel'in attığı twit Burhan Kuzu'yu hayli kızdırdı. Kuzu verdiği cevapta vites yükseltti ve laflarını ağırlaştırdı.

Bu topraklarda doğmuş, eğitim almış ve hatta bir akademik dalda “Profesör” ünvanıyla donanmış kişinin, ülkesinin tarihinden bu denli bihaber olması affedilemez https://t.co/4FIv65ApG0 — Kadri Gürsel (@KadriGursel) July 25, 2019

Tartışmaya son olarak Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan dahil oldu Burhan Kuzu'ya 'ayıp oluyor' diye mesaj attı.



Burhan Kuzu geri adım attı

En kallavi isimlerin dahil olduğu yoğun Lozan kavgası sonrasında Burhan Kuzu'dan gelen son mesajda 'linç edildim' ifadesi öne çıktı. Kuzu 'geri adım' olarak yorumlanan mesajında şunları yazdı: