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Merih Demiral İnter'i devirdi İtalyanları kendine aşık etti

İtalyan medyası, Inter karşısında oynadığı kusursuz futboluyla ve attığı penaltı golüyle Juventus taraftarını mest ederken milli futbolcu için olumlu yorumlar yapıldı.

Juventus'un Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda İnter ile oynadığı karşılaşmada ikinci yarıda oyuna giren Merih, savunmadaki başarılı oyunuyla otoritelerden tam not aldı.

Genç stoper, penaltılara giden karşılaşmada son penaltıyı gole çevirerek takımına galibiyeti getirdi. İtalyan basını da Merih'in sergilediği oyunu manşetlere taşıdı.

Merih'in, Esposito karşısında oldukça etkili bir oyun sergilediği ve özellikle Perisiç'i iyi kapattığı ve oyundan düşürdüğü yazıldı.



"Juve taraftarı Merih'e aşık oluyor"
21 yaşındaki futbolcu, maçın en iyileri arasında gösterildi; "Juve taraftarı Merih'e aşık oluyor" başlığı kullanıldı.



"Şarkı söylerken kötüydü ama sahadaki futboluyla herkesi büyüledi"
10 üzerinden 7 puan alan Merih'in kesinlikle Milan'a gönderilmeyeceği de vurgulandı ve "Şarkı söylerken kötüydü ama sahadaki futboluyla herkesi büyüledi" yorumu yapıldı. 

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