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Başakşehir Enzo Crivelli'nin peşinde

Başakşehir Enzo Crivelli'nin peşinde

Medipol Başakşehir, Fransız futbolcu Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 1995 doğumlu forvet oyuncusu ile anlaşmaya varıldı. İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.

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