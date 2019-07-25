Büyükçekmece'de kamyonet kaza yaptı! Karpuzlar yola saçıldı

BÜYÜKÇEKMECE'de karpuz yüklü kamyonetin bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, karpuzlar yola saçılırken trafikte de uzun kuyruklar oluştu.

Kaza saat 12.00 sıralarında Büyükçekmece S rampası yan yolda meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde karpuz yüklü kamyonetiyle ilerleyen sürücü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Karpuzlar yola saçıldı

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin tentesi parçalanarak, karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken, yola saçılan ve zarar görmeyen bazı karpuzları vatandaşlar kamyonete yükledi. Yola saçılan kilolarca karpuz nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Trafik normale döndü

Sürücü, TIR'a arkadan çarptığını ve maddi zarar meydana geldiğini söylerken, bir görgü tanığı ise sürücüye yardım ettiklerini sağlam karpuzları taşıdıklarını söyledi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.