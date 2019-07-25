Dolar ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararından sonra dolarda son durum

Güne 5.70'in üzerinde başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından sert bir dalgalanmayla 5.76 seviyesine çıktı. Dolar kuru daha sonra 5.70'in altına indi.

Merkez Bankası, yeni başkan Murat Uysal’ın göreve gelmesinin ardından yapılan ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri 4,25 baz puan düşürerek 19.75 seviyesine çekti.

Merkez Bankası kararı sonrasında dolar kuru şöyle:

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar 6,36 civarında, Euro/TL ise 6,42 seviyesindeydi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek konumuna geleceğini belirten analistler, 5,7550'nin ise direnç olarak izleneceğini belirtiliyor.

Saat 14.30 itibariyle altın fiyatları da şöyle:



Merkez Bankası faiz kararı

Para Politikası Kurulu faizi 4,25 puan indirerek yüzde 19,75'e çekti. Ekonomistler Merkez'den 2-3 puan civarında bir faiz indirim bekliyordu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 13 Eylül 2018'deki toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmemişti.