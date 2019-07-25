Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu - Sayfa 1

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

115
Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu - Sayfa 2

Mevsim normallerinde seyredecek

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

215
Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu - Sayfa 3
315
Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava durumu - Sayfa 4

İşte 5 günlük hava surumu raporu...

415