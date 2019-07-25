Putin Türkiye'ye yönelik vizelerin kaldırılması talimatını verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Putin, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması istedi.

Ankara ve Moskova arasında devam eden vize muafiyeti görüşmelerinde yeni bir noktaya gelindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün imzaladığı bir kararnameyle hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Putin'in imzaladığı kararnameyle, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarından Rusya’ya giriş için görevlendirme şartı istenmeyecek. Putin'i imzaladığı belgeye göre yeşil ve gri pasaporta sahip kişilerden vize talep edilmeyecek.

Bordo pasaporta sahip vatandaşlar vize uygulaması devam

Umuma mahsus (bordo) pasaporta sahip vatandaşlar içinse vize uygulaması devam edecek.