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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlandı

Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. S-400'lerin İkinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağı belirtildi.

Rusya’dan alınan S-400 teslimatlarının birinci bölümü bugün itibariyle tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, S-400'lerin ilk bölümünün teslimatı için Rusya'dan Türkiye'ye 30 uçak geldi.

Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Türkiye'nin F-35’ten çıkarılmasının tek taraflı ve adli olmayan bir karar olduğu kaydedildi.

F-35'te son durum
F-35 programından çıkarılmanın NATO'nun gücünü de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekilirken, F-35’lerin güvenliğinin Türkiye için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılacağını belirtti. Kaynaklara göre, F-35 eğitimi alan pilot ve personelin ABD'den ayrılması için çalışmalar sürüyor.

122 bin yükümlü terhis edildi
Öte yandan, yeni askerlik sistemi kapsamında 122 bin yükümlü terhis edildi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, yurtiçi ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu arada Türkiye ve ABD'nin askeri heyetleri güvenli bölge için önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek.

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