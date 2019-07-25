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Bolu'da diş hekimi ile eski muhtar bakın nerede yakalandı!

Demirören Haber Ajansı
Bolu'da diş hekimi ile eski muhtar bakın nerede yakalandı!

BOLU'da, ormanlık alanda kaçak kazı yapan aralarında bir diş hekimi ile bir eski muhtarın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hemen belirtilen bölgeye giden jandarma ekipleri, aralarında diş hekimi, memur ve eski muhtarın da bulunduğu 6 kişiyi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı.

Kazı bölgesinde 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör ve kazı yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.


 



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