Faili yakalanmıştı! TSK ve MİT K. Irak'ta Erbil şehidimizin planlayıcılarını da vurdu

TSK ve MİT tarafından ortak operasyonda geçtiğimiz günlerde Irak'ın Erbil şehrinde konsolosumuzu şehit eden PKK'lı planlayıcılar vuruldu.

TSK ve MİT Kuzey Irak'ta düzenlenen iki ayrı operasyonla Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu.

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıyı planladığı tespit edilen iki kişi etkisiz hale getirildi.

2 ayrı operasyon!

TSK ve MİT'in ortak operasyonu iki ayrı tarihte gerçekleştirildi. İlk operasyon hain saldırının hemen ertesi günü, 18 Temmuz'da düzenlendi. Saldırının faillerinin ifadeleri doğrultusunda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde PKK'nın bölgedeki sözde yöneticilerinden olduğu belirtilen terörist vuruldu.

Devam eden operasyonlarda dün de bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonların kesintisiz devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de 17 Temmuz Çarşamba günü bir restorana saldırı düzenlenmişti. Silahlı saldırı sonucu Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse ile iki Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Tetiği çeken hain yakalanmıştı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının faili Mazlum Dağ, MİT tarafından Kuzey Irak'ta yakalanmıştı.