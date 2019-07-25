SON DAKİKA
TSK ve MİT tarafından ortak operasyonda geçtiğimiz günlerde Irak'ın Erbil şehrinde konsolosumuzu şehit eden PKK'lı planlayıcılar vuruldu Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faizler 200-250 baz puan inebilir deniyor

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faizler 200-250 baz puan inebilir deniyor

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, toplantıda en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği, yıl sonuna doğru da bu genişlemeci politikada daha agresif adımlar atacağı öngörüsünde bulunuyor. 

Murat Uysal başkanlığında ilk PPK toplantısını gerçekleştirecek TCMB'nin karar metninde yer alacak iletişim ve gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentiler de piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, toplantıda en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulunuyor. 

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından piyasada eğilimin "kesin bir şekilde faiz indirimi" lehine doğru değişim gösterdiğini kaydetti.

En az 200 baz puan iner

Enflasyondaki olumlu trend, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın ifadeleri dikkate alındığında TCMB'nin, bu haftaki toplantısında politika faizinde en az 200 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Matys, 400-600 baz puan arasında bir indirimin de olabileceğini söyledi.

400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini iddia eden Matys, bunun enflasyon baskılarını tekrar canlandırabileceğini ve tüketicilerle şirketler arasındaki hassasiyete zarar verebileceğini söyledi. Matys, en emniyetli seçeneğin, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi olacağını vurguladı.

"TCMB, 250 baz puanlık bir indirime gidebilir"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin faizlerde agresif indirimlere başlayacağını belirterek, bu haftaki toplantıda faiz indiriminin olacağını ve bundan sonraki aylarda da parasal gevşemede agresif adımlar atılacağını söyledi.

Bankanın faiz indirimlerine başlayacağı meselesinin son haftalarda güç kazandığını ifade eden Tuvey, enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ekonomideki ılımlı iyileşmenin de faiz indirimini desteklediğini kaydetti.

Tuvey, diğer önde gelen merkez bankalarının da giderek artan bir "güvercin" ton kullandığını aktararak, daha önce 100 baz puanlık bir indirim beklediğini ancak TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarından sonra bankanın 250 baz puanlık bir indirime gidebileceğini söyledi. Tuvey, faizlerde yıl sonuna kadar da 800 baz puanlık bir indirim gerçekleşebileceğini vurguladı.

TCMB, 12 Haziran'daki PPK toplantısında, politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit bırakmıştı.

İlgili Haberler
Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
SON DAKİKA HABERLERİ
İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı
İlber Ortaylı hiç böyle görmediniz! Bir anda ayağa kalkıp eline sarıldı
CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var
CHP eski milletvekili Faik Tunay açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde sürpriz isimler var
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Gündeme bomba gibi düştü! Erdoğan Trump'ı G-20 zirvesinde tehdit etmiş
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Maraş neden kapalıydı? Kıbrıs'ın hayalet şehrine 45 yıl sonra bugün giriliyor
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Galatasaray'dan Falcao'ya şartlı 'evet'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke bakın hangisi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke bakın hangisi oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
Engelli maaşları Kurban Bayramı öncesi yatar mı 2022 maaş ödenesi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
ABD'li senatörler ne istedi Donald Trump ne söyledi? CNN haber verdi
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
Bekçilik sınav sonuçları 2019 kazananların listesi
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
A101 25 Temmuz 2019 Aktüel Ürünler Aldın Aldın İndirim Kataloğu
Yorumlar