Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı

Kilo vermekte zorlananlara diyet şart mı? Diyetisyen Neslihan Aktepe CevaplaTv izleyenlerine özel açıklamalarda bulundu.

-Bol salata, közlenmiş sebzeler, çavdar ya da tam buğday ekmeği sizi tok tutacaktır. mutlaka bir et grubu, peynir, yumurta ve haftanın belli günlerinde kuru baklagil tüketilmesi gerekmektedir.

-Kişi yeterli miktarda uyumadığında strese girer. Kortizol salgılanmaya başladıktan sonra insülin salgısı da artar ve vücudumuz yağlanmaya başlar.

-Çay ve kahve suyun yerine geçmez. Ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.Çayı ve kahveyi çok fazla tüketip su içmeyenler su tüketimine ayrıca özen göstermelidir.