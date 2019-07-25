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Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı

Zor kilo verenler hangi besinleri tüketmeli? Diyetisyen Neslihan Aktepe yanıtladı

Kilo vermekte zorlananlara diyet şart mı? Diyetisyen Neslihan Aktepe CevaplaTv izleyenlerine özel açıklamalarda bulundu.

-Bol salata, közlenmiş sebzeler, çavdar ya da tam buğday ekmeği sizi tok tutacaktır. mutlaka bir et grubu, peynir, yumurta ve haftanın belli günlerinde kuru baklagil tüketilmesi gerekmektedir.

-Kişi yeterli miktarda uyumadığında strese girer. Kortizol salgılanmaya başladıktan sonra insülin salgısı da artar ve vücudumuz yağlanmaya başlar.

-Çay ve kahve suyun yerine geçmez. Ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.Çayı ve kahveyi çok fazla tüketip su içmeyenler su tüketimine ayrıca özen göstermelidir.

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