Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke bakın hangisi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya medyasının da ilgili odağı. Dünya medyasındaki karnesini çıkarılan Erdoğan hakkında en çok ABD medyası haber yaptı.

Nisan-Temmuz ayları arasında, dünya medyasının yaptığı haberlere göre, toplam 147 ülkede Erdoğan hakkında 211 bin 813 internet haberinin yer aldığı belirlendi. Erdoğan’ın 25 bin 884 internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulduğu görüldü.

Erdoğan’ı en çok haber yapan ülke ABD

Dünya üzerindeki ülkelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu. Ajans Press tarafından gerçekleştirilen dijital medya incelemesinde, Erdoğan’ı en çok haber yapan ülkenin 25 bin 884 adetle ABD olduğu tespit edildi.

Almanya ikinci sırada

Erdoğan’ın en çok konuşulduğu ikinci ülke 21 bin 730 internet haberiyle Almanya oldu. Birleşik Krallık 5 bin 139 haberle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 3 bin 106 haberle dördüncü, Vietnam 2 bin 380 haberle beşinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise, 2 bin 120 haberle Hindistan,bin 941 haberle Endonezya, bin 923 haberle Kanada, bin 920 haberle İsviçre ve bin 893 haberle Avustralya olarak sıralamada yer aldı.

En çok kullanılan anahtar kelime Turkey oldu

Dünya medyasında, Nisan- Temmuz periyodunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında en çok haber 4 bin 976 adetle 24 Haziran’da çıktı. Aynı dönemde Erdoğan hakkında çıkan haberlerde, en fazla kullanılan anahtar kelimenin Turkey ve Istanbul olduğu tespit edildi.

ÜLKE HABER ADEDİ

ABD 25.8842

ALMANYA 21.7303

BİRLEŞİK KRALLIK 5.1394

FRANSA 3.1065

VIETNAM 2.3806

HİNDİSTAN 2.1207

ENDONEZYA 1.9418

KANADA 1.9239

İSVİÇRE 1.92010

AVUSTRALYA 1.983