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AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan yasal değişiklik sinyali

AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan yasal değişiklik sinyali

İş yüküyle başa çıkılmasının sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmaması gerektiğini belirten AYM Başkanı Zühtü Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, AYM yeni üyesi Selahaddin Menteş'in yemin töreninde yaptığı konuşmada, "Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık" dedi.

Arslan, "İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi" değerlendirmesinde bulundu.

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