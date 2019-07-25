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Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek hangi bankaya yatacak?

2.3 milyon emeklinin sabırsızlıkla beklediği maaş farkı ödemesi başlıyor son haberi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bağ-Kur'lu emeklilerin maaş farkı ödemesi 25 ila 28 Temmuz, memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek.

Emekliye maaş farkı ödemesi başlıyor son haber Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bağ-Kur'lu emeklilerin maaş farkı ödemesi 25 ila 28 Temmuz'da, SSK kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemesi ise 26 Temmuz'a kadar yapılacak. 

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişinin zam farkları bu hafta ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği bilgiye göre, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak.

Bu kapsamda memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek. 

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. 

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK: Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. 2019’un ikinci bayram ikramiyesi ise Ağustos başında ödenmesi planlanıyor. İkramiye tarihini ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak. Emekliye bayram ikramiyesi 1000 TL olarak belirlenmiş, geçtiğimiz bayramda 1000 TL ödeme yapılmıştı. 

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