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Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'de teşekkür etmediği iki isim

Eljif Elmas'ın Fenerbahçe'de teşekkür etmediği iki isim

Rekor bir ücretle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın veda mesajında iki isme teşekkür etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas, ayağının tozuyla ilk maçına çıkmıştı. Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçında 69. dakikada oyuna dahil olan Makedon yıldız, ilk kez İtalyan ekibinin formasını giymişti.

Makedon futbolcu, iki yıl formasını giydiği Fenerbahçe'ye veda mesajı yayınladı ancak Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'a teşekkür etmemesi dikkat çekti.

İşte Eljif Elmas'ın veda mesajı
Instagram hesabından veda mesajı yayınlayan Eljif Elmas, şu ifadeleri kullandı;

''Sevgili arkadaşlar, 
Fenerbahçe’ye bu kulüpte geçirdiğim harika 2 yıl ve birlikte geçirdiğimiz güzel anlar için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni bu kulübe getiren yönetime Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hasan Çetinkaya’ya ve şimdiki yönetime Sayın Ali Koç ve Sayın Damien Comolli’ye, kulüpte çalışan herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle bizi hem kötü günde hem de iyi günde destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul benim için her zaman sarı-lacivert kalıcak umarım bir gün buluşuruz... Elif Elmas
Her zaman her yerde en büyük FENERBAHÇE!''

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Sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe’ye bu kulüpte geçirdiğim harika 2 yıl ve birlikte geçirdiğimiz güzel anlar için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca beni bu kulübe getiren yönetime Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hasan Çetinkaya’ya ve şimdiki yönetime Sayın Ali Koç ve Sayın Damien Comolli’ye, kulüpte çalışan herkese, takım arkadaşlarıma ve özellikle bizi hem kötü günde hem de iyi günde destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İstanbul benim için her zaman sarı-lacivert kalıcak umarım bir gün buluşuruz... Elif Elmas Her zaman her yerde en büyük FENERBAHÇE!💛💙💛💙💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏 @fenerbahce

Elif Elmas (@elifelmas24)'in paylaştığı bir gönderi ()

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