HABER /  GÜNCEL

Yüksek Askeri Şura toplanıyor işte terfi bekleyen komutanlar listesi

Yüksek Askeri Şura toplanıyor işte terfi bekleyen komutanlar listesi

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos'ta toplanacak. YAŞ'ta komutanların terfi dosyaları da ele alınacak. İşte terfi bekleyen isimler....

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci Yüksek Askeri Şura toplantısının 1 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması öngörülüyor.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Bir günde tamamlanması planlanıyor

Şura toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

Komuta kademesinin durumu

Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak. Bu kapsamda, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geçen sene oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor.

Görev süreleri bir yıl daha uzatılabilir

"Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçükakyüz'ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılması, YAŞ'tan çıkması beklenen kararlar arasında yer alıyor. Böylece Yüksek Askeri Şura toplantısıyla, TSK'nin komuta kademesinin mevcut yapısını koruması bekleniyor.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ise 7 isim arasından bazıları dördüncü yıldızı takacak.

Terfi sırasında yer alan isimler

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında yer alıyor. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığında terfi yok

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteorolojiden kritik uyarı! Yağmur çok fena vuracak
Foto Galeri Meteorolojiden kritik uyarı! Yağmur çok fena vuracak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Hakan Atilla vatanını satmadı FETÖ'cü avukatın ahlaksız teklifi Abdulkadir Selvi yazdı
Hakan Atilla vatanını satmadı FETÖ'cü avukatın ahlaksız teklifi Abdulkadir Selvi yazdı
Gündemi sarsan iddia: Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı
Gündemi sarsan iddia: Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı
Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir
Merkez Bankası faiz indirimi son dakika açıklanıyor uzmanlar uyardı dolar bugün fırlayabilir
Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Kritik gün! Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Ve Türkiye'de bir ilk! Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye giriyor fiyatlarla kimse oynayamayacak
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti
ÖNCEKİ HABERLER
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber
2019 Bilsem mülakat sonuçları ne zaman açıklanır yeni haber
Ayçiçeği tohumu ithalatına gümrük vergisi düzenlemesi
Ayçiçeği tohumu ithalatına gümrük vergisi düzenlemesi
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Fatih Terim Onyekuru'nun yolunu dört gözle bekliyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza İstanbul'a geliyor
Eljif Elmas ayağının tozuyla siftah yaptı
Eljif Elmas ayağının tozuyla siftah yaptı
DGS sonuçları 2019 ÖSYM açıklanıyor nereden bakılır?
DGS sonuçları 2019 ÖSYM açıklanıyor nereden bakılır?
Yorumlar 1 yorum