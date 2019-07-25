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Adana'da anne tartıştığı oğlu tarafından vuruldu!

Demirören Haber Ajansı
Adana'da anne tartıştığı oğlu tarafından vuruldu!

Kadına yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adana'da 38 yaşıdaki Arzu K., tartıştığı 20 yaşındaki oğlu Ömer B. tarafından tabancayla karnından vurularak ağır yaralandı. Polis. olaydan sonra kaçan Ömer B.'nin peşinde.

Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63010 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.

Ömer B. ile gece evine gittiği annesi Arzu K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ömer B., annesi Arzu K.'yı tabancayla karnından vurduktan sonra kaçtı.

Evdeki yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arzu K., ameliyata alındı. Arzu K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Polis, Ömer B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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