Trabzonspor antrenmanında Karaman fırça attı, Yusuf sitem etti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor'un idmanına Ünal Karaman ile Yusuf Yazıcı arasında geçen gerginlik damga vurdu.

Trabzonspor'un dün akşam gerçekleştirilen idmanında Teknik direktör Ünal Karaman ile Yusuf Yazıcı arasında yaşanan gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

Trabzonspor'un akşam çalışması tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcu şut çalışması yaptı.

Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı

Yardımcı antrenörün yarın maçın bulunduğunu ve çalışmayı sonlandırmaları gerektiğini söylemesine rağmen oyuncular devam edince teknik direktör Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı. Kaleci antrenörü Metin Aktaş'tan şut çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı.

''Biz daha nasıl gelişeceğiz"

Bunun üzerine futbolcular çalışmayı sonlandırırken, Yusuf Yazıcı da bu duruma sitem ederek, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" şeklinde tepkisini dile getirdi.