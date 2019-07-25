Kredi çekecekler dikkat! Tüketici kredisi faizleri düşüyor

Merkez Bankası'ndan 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi beklenirken, bunun tüketici kredi faizlerini de düşürmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine atanan Murat Uysal, bugün bankanın faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015’ten bu yana ilk defa indirileceği görüşünde. Ekonomistler, faizde 200 ila 300 baz puanlık düşüş bekliyor. Faiz indirimin kredi faizlerini de düşürmesi tahmin ediliyor.

Yabancılar da bekliyor

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar, 250 baz puan indirim beklediklerini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 18’e indirilmesini öngördüğünü söyledi. Rabobank ve Capital Economics'ten yabancı ekonomistler de en az 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.