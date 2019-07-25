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Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı

Güroymak’ta dehşet veren arazi kavgası: 2 ölü 3 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde iki aile arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Güroymak’ın Günkırı beldesinde arazi meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Maşallah T. ile Allahverdi Y. hayatını kaybederken, Nihat E., Nuriye S. ve Mezher S. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar yaralıları çevredeki hastanelere götürürken, güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 

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