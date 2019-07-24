Öğretmen Berna Sarısoy'un tiyatro çığlığı

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Yotube kanalında bu hafta Hafıza 15 Temmuz Müzesi yer aldı. Müzeyi adım adım takipçilerine tanıtan Özışık'ın Berna Sarısoy ile yaptığı röportaj ise sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri oldu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 15 Temmuz'un 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin konuğu oldu.

Hadi Özışık, FETÖ'nün darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni tanıttı. Müzeyi adım adım gezen ve röportajlar yapan Özışık'ın bir konuğu vardı ki darbe girişimini tiyatro olarak nitelendirenlerin yüzlerine tokat gibi çarptı.

"Keşke ben de şehit olsaydım"

Öğretmen Berna Sarısoy, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni gezerken yaşadığı duyguları Hadi Özışık'a anlattı. Müzeyi gezerken 15 Temmuz gecesini tekrar tekrar yaşadığını söyleyen Sarısoy, "Keşke şehit olan isimlerden biri de ben olsaydım" diye konuştu.

İşte Sarısoy'un o sözleri;

"Burada sergilenen ayakkabıların birisi de bana ait olsaydı. Şehitlik makamına ben de ermek isterdim. Darbeyi televizyonlarda izlediğimde her an yaşıyorum. Ben o insanların arasında değildim ama sanki o insanların arasındaymış gibi hissettim.

Darbeye tiyatro diyenlere tepki

Ben öyle düşünmüyorum. Bu kadar şey tiyatro mu? Bu kadar ölenler tiyatro mu? Tiyatroda ölenler kalkıyor yerinden. Niye bunlar kalkmıyor o zaman?

Allah geride kalanlara sabır versin. Milletimize bir daha böyle darbeler zulümler göstermesin diyorum."

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