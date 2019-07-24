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Kraliçe, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

Kraliçe, Boris Johnson'a yetkiyi verdi

Muhafazakar Partinin lideri Boris Johnson, Buckingham Sarayı'na geldi. Boris Johnson resmi olarak başbakanlık görevini devraldı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Boris Johnson, Buckingham Sarayı'na giriş yaptı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile görüşen Boris Johnson, ülkenin başbakanı oldu. 

Buckingham Sarayı'na ilk olarak giden Theresa May oldu. May, istifasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e sundu.

İngiltere'deki iktidar değişikliğinde Theresa May'in istifası Kraliçe tarafından kabul edildi, mevcut kabinedeki bakanlar ise koltuklarını bırakmaya başladılar. İlk istifa eden isim Maliye Bakanı Hammond olurken, gün içinde başka istifalar bekleniyor.

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