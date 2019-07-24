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Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı

Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı

Son dakika! Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Poganshev'i vuran saldırganın emekli asker olduğu öğrenildi.

Olay Ankara Dikmen'de yaşandı. Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından da saldırgan, intihar etti.

Ağır yaralanan Poganshev hastanede ameliyata alındı. Poganshev'in göğsünden aldığı yara nedeniyle durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırganla müsteşarın aynı mahallede komşu oldukları, aralarında geçmişe dönük bir husumet olduğu için olayın yaşandığı belirtildi.

Vali: olay husumetten kaynaklanıyor

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerinde incelemelerde bulundu. İncele sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahin," Aynı apartmanda husumetli olduğu komşusu tarafından müsteşar Poganshev saldırıya uğradı. İntihar eden saldırıyı gerçekleştiren kişi emekli bir albay. Olayın siyasi bir yönü yok" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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