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7 ilde büyük FETÖ operasyonu: 40 kişi gözaltında

7 ilde büyük FETÖ operasyonu: 40 kişi gözaltında

Artvin merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde TEM, KOM ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik ortak planlı çalışma başlatıldı. 

Çalışma sonucunda 44 şüpheli şahsın FETÖ/PDY ile ilgili aktif faaliyette bulundukları tespit edildi.

Açıklamada, örgüte eleman kazandırdıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınları ve firari şüphelilere yabancı uyruklu örgüt mensupları üzerinden para transferleri sağladıkları da belirlenen kişilere yönelik Artvin merkezli İstanbul, Antalya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Kayseri illerinde 44 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı bildirildi. İki gaygubet evinin deşifre edildiği belirtilen açıklamada, aranan üç kişinin bu evlerde yakalandığı ifade edildi. 

Acıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplamda 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, 4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda her şüphelinin üzerinde F, A, B, L, J serisi 1 dolar, örgüt lideri Fetullah Gülen'in kasetleri, vaaz CD'leri, örgüte ait dijital materyaller, yasaklı yayınlara ait örgütsel dokümanlar, örgüt mensuplarına para gönderilmesiyle ilgili tutulan notlar, yurt dışı para transferlerine ait swiftler, örgütsel hesapların tutulduğu ajandalar, çok sayıda Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, cezaevlerinden gönderilen mektuplar ele geçirilmiştir."

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