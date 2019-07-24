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TUSAŞ'tan Yapay Zeka Mühendisliği öğrencilerine staj imkanı

TUSAŞ'tan Yapay Zeka Mühendisliği öğrencilerine staj imkanı

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği bölümüne önümüzdeki dönem alınacak en başarılı 15 öğrenciye, TUSAŞ'ta staj imkanı sunulacak.

Savunma ve havacılık sanayisinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yaptığı yatırımlara devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), bu sefer yapay zeka ile gelişime katkı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ ve Hacettepe Üniversitesinde açılan Yapay Zeka Mühendisliği bölümü arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre, bölüme alınacak en başarılı 15 öğrenci TUSAŞ'ta staj yapacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olmazı yapay zekaya yönelik yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlardan oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımlarıyla tamamlanacak."

Yatırımlara devam edilecek
"Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye'nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak, ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz." 

Yapay zeka mühendisliği bölümü nedir?

Hacettepe Üniversitesi'nde ilk öğrencilerini 2019-2020 yılında alacak, şu an için kontenjanı 30 olan, TOBB üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği ile beraber Türkiye'nin ilk Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü.

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