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Kızıldeniz'de 'yüzen bomba': Patlarsa 1 milyon varilden fazla petrol denize karışacak

Kızıldeniz'de 'yüzen bomba': Patlarsa 1 milyon varilden fazla petrol denize karışacak

Yemen hükümeti, ülkede yaşanan iç savaş sebebiyle 4 seneden beri Kızıldeniz’de terk edilmiş halde bekleyen ve 'yüzen bomba' olarak nitelendirilen ham petrol dolu tankerin bölgede büyük bir çevre felaketi yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Yemen'de içerisinde 1 milyonu aşkın ham petrol varili bulunan tanker, terk edilmiş vaziyette beklediği Kızıldeniz'de büyük bir çevre felaketine sebep olabilir. 

Uzmanlar, 'yüzen bomba' olarak nitelendirilen gemideki gaz birikmesinin 'yıkıcı' bir patlamayla sonuçlanabileceği konusunda endişeli. 

Yemen'deki Ras Isa limanına yakın bir konumda bekleyen geminin patlaması halinde 1 milyon varili aşkın ham petrolün hızla Suez kanalına, hatta Hürmüz Boğazı'na kadar sızabileceği bildiriliyor. 

Yemen Petrol ve Mineraller Bakanlığı yönetimindeki bir devlet kuruluşu olan Yemen Petrol ve Gaz Şirketi'ne ait olan gemi, 2015 yılından bu yana hiçbir müdahale olmaksızın bekliyor. 

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